Pelatih Thailand U-19 Puji Setinggi Langit Cahya Supriadi, Begini Kalimatnya

jpnn.com, BEKASI - Pelatih Thailand Salvador Garcia tak segan memberikan pujian kepada kiper Timnas U-19 Indonesia, Cahya Supriadi yang tampil gemilang dalam lanjutan Piala AFF U-19 2022di Stadion Patriot, Bekasi, Rabu (6/7) malam.

Salva menilai permainan apik Cahya membuat anak asuhnya mengalami kebuntuan. Kiper 19 tahun milik Persija Jakarta itu benar-benar tampil tenang di bawah mistar.

"Kiper lawan bagus, bisa menahan one and one. Ketika kiper menyelamatkan peluang one and one, kami harus memberi kredit kepadanya," ucapnya.

Banyaknya peluang yang terbuang sia-sia oleh pemain Thailand bakal menjadi bahan evaluasi Salvador. Dia meminta para pemainnya bisa lebih tenang, terutama saat memiliki kans mencetak gol.

"Saya pikir, pemain kami harusnya punya kepercayaan diri lebih saat berhadapan dengan kiper," tandasnya.

Timnas U-19 Indonesia sendiri tampil cukup dominan melawan Thailand, khususnya di babak pertama. Namun, sejak Marselino ditarik ke luar lapangan karena cedera, Thailand perlahan mampu menguasai lapangan.

Beruntung, sederet peluang Thailand di babak kedua banyak terbuang sia-sia karena penampilan apik Cahya Supriadi. Alhasil, skor kacamata pun menutup laga Indonesia vs Thailand. (dkk/jpnn)