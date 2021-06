Pemain Belanda Naik Sepeda, Bisa Menang Enggak ya Lawan Makedonia Utara?

jpnn.com, AMSTERDAM - Sejumlah fan Belanda masih mempertanyakan formasi 3-5-2 yang dipakai Pelatih Frank de Boer saat meraih kemenangan di dua laga Grup C EURO 2020.

De Boer diminta mengevaluasi skema tersebut, lantaran lawan lebih kuat sudah menanti pada fase knockout.

Belanda bakal menghadapi peringkat ketiga terbaik Grup D atau E atau F.

Itu artinya Tim Oranye bisa saja menghadapi Portugal, Prancis atau Jerman jika salah satu dari ketiga kontestan Grup F itu terpaksa ke fase gugur dengan menyandang predikat peringkat ketiga terbaik.

