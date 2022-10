Pemain Film Harry Potter, Robbie Coltrane Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Pemeran Hagrid dalam film Harry Potter, Robbie Coltrane meninggal dunia pada Jumat (14/10).

Mengutip The Hollywood Reporter, aktor asal Skotlandia ini wafat dalam usia 72 tahun.

Agensi Coltrane, Belinda Wright menyatakan bahwa sang aktor mengembuskan napas terakhir di rumah sakit Skotlandia.

“Selain sebagai aktor yang luar biasa dan setelah 40 tahun bangga disebut agennya, saya akan merindukannya,” kata Wright dalam sebuah pernyataan.

Coltrane lahir dengan nama Anthony Robert McMillan pada 30 Maret 1950, di Glasgow, Skotlandia, sebagai putra seorang dokter dan guru.

Setelah lulus dari Glasgow Art School, dia melanjutkan studinya di bidang seni di Moray House College of Education di Edinburgh.

Coltrane memulai kariernya sebagai seniman dengan berpartisipasi dalam stand-up comedy di klub-klub Edinburgh.

Dia kemudian terjun di dunia komedi dan teater, pernah berpartisipasi dalam dua film James Bond, Golden Eye dan The World Is Not Enough.