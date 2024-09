Pembicara Kunci di Seminar Internasional Unair, Menteri AHY Bicara Reforma Agraria

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjadi keynote speaker dalam International Conference of UNAIR Postgraduate School 2024 di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/9).

Dalam kesempatan itu, dia menjelaskan terkait partisipasi Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan 17 Sustainable Development Goals (SDGs), yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

AHY menjelaskan sesuai dengan kewenangannya, Kementerian ATR/BPN ikut berpartisipasi dalam pengentasan kemiskinan serta pengurangan kesenjangan yang tertuang dalam SDGs melalui program Reforma Agraria.

Dia menjelaskan program itu bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah ini, dalam kurun waktu 10 tahun Kementerian ATR/BPN telah berhasil mendaftarkan 12,5 juta hektare tanah yang kemudian dapat dimanfaatkan masyarakat.

"Kami yakin bahwa tanpa tanah tidak akan ada makanan, tidak ada kehidupan, dan tidak ada masa depan. Oleh karena itu, kami mengimplementasikan Reforma Agraria, kebijakan strategis yang menargetkan untuk meredistribusikan kepemilikan tanah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata AHY dalam paparannya.

Program itu kemudian mendapatkan pengakuan dari Bank Dunia dan mengundang AHY di World Bank Land Conference, untuk berbicara soal kisah sukses pendaftaran tanah di Indonesia.

Tidak hanya itu, Kementerian ATR/BPN juga turut berkontribusi dalam menangani perubahan iklim dengan melakukan revisi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang bertujuan untuk mempermudah pemberian Hak Guna Usaha (HGU) untuk perdagangan karbon.

"Kebijakan ini sejalan dengan long-term strategy for low carbon and climate resilience 2050 dan mencapai target zero emission 2026," lanjutnya.