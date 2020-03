Pemerintah Akhirnya Setop Kedatangan WNA, Deddy Corbuzier Berkomentar Begini

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier menyambut baik kebijakan pemerintah yang melarang warga negara asing (WNA) untuk berkunjung atau transit di Indonesia.

Kebijakan tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19.

Lewat akun Instagram miliknya, Deddy Corbuzier mengunggah sebuah artikel berjudul 'Cegah corona masuk, pemerintah setop kedatangan WNA dari luar negeri'.

Baca Juga: Deddy Corbuzier Heran WNA Masih Bisa Masuk Indonesia

"There finally. They hear me. Hari ini tutup," tulis Deddy Corbuzier sebagai keterangan, Selasa (31/3).

"And buat yang kemarin adu julid dan argumen saat gue ngomong harus tutup, dan pada ribut sendiri, look at this," sambung presenter Hitam Putih itu.

Sebelumnya, Deddy Corbuzier sempat mengritik pemerintah soal kebijakan terkait pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19.

Ia mempertanyakan imbauan pemerintah yang meminta masyarakat agar tetap berada di rumah saja. Akan tetapi, pemerintah masih memberikan izin WNA masuk ke Indonesia.

Akibat kritikan itu, Deddy Corbuzier sempat dihujat netizen. Bahkan banyak followers yang adu argumen di kolom komentar.