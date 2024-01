Penampakan Perdana Film 'Glenn Fredly The Movie'

jpnn.com, JAKARTA - Film 'Glenn Fredly The Movie' akhirnya merilis tampilan perdana (first look) pada awal 2024 ini. First look film Glenn Fredly The Movie menampilkan dua foto dari aktor Marthino Lio, sebagai pemeran Glenn Fredly, yang tengah berpelukan dengan seorang perempuan. Akan tetapi, sosok perempuan tersebut masih menjadi misteri karena hanya terlihat bagian belakang dengan rambut panjang serta topi. Baca Juga: Kenangan Iwan Fals dan Mendiang Glenn Fredly dalam Lagu Nona Dalam dua foto first look tersebut, Marthino Lio sama-sama mengenakan flat cap dan busana khas. Namun, ada nuansa yang berbeda pada dua foto itu, yakni terlihat bahagia saat berpelukan dengan sosok perempuan, sementara foto saat sendiri, tampak sendu. Film Glenn Fredly The Movie merupakan persembahan DAMN! I Love Indonesia Pictures yang bekerja sama dengan Adhya Pictures. Baca Juga: Melanjutkan Warisan Glenn Fredly Lewat Festival Kasih Putih Layar lebar yang mengangkat kisah mendiang Glenn Fredly itu disutradarai oleh Lukman Sardi, diproduseri Daniel Mananta dan Robert Ronny. Film tersebut telah menyelesaikan syuting dan tengah memasuki pasca-produksi. Glenn Fredly The Movie ditargetkan bisa tayang di bioskop pada tahun ini.