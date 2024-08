Penantian 7 Tahun Terbayar, Pelita Jaya Juara IBL 2024

jpnn.com - Tim basket Pelita Jaya Bakrie akhirnya mengakhiri penantian panjang sejak 2017 dengan kembali berjaya pada ajang IBL 2024.

Berlaga pada partai final melawan Satria Muda di Indoor Stadium SC, Tangerang, Minggu (4/8/2024), tim asuhan Johannis Winar juara seusai menang 73-65 dalam sistem best of three series.

Pencapaian ini terbilang luar biasa mengingat tim yang bermarkas di Kuningan, Jakarta Selatan itu tiga kali menjadi runner up.

Andakara Prastawa dan kolega akhirnya bisa tidur nyenyak setelah di kali keempat ke final mampu meraih gelar juara.

“Ini adalah momen yang sangat berarti bagi kami semua. Kami telah bekerja keras sepanjang musim ini, dan akhirnya semua usaha itu terbayar."

"Terima kasih kepada seluruh tim, pelatih, management dan pastinya para PJ Holics yang selalu mendukung kami!,” ungkap Prastawa.

Senada dengan Prastawa, pelatih Pelita Jaya Johannis Winar menegaskan bahwa kesuksesan Pelita Jaya memenangkan gelar juara di IBL 2024 merupakan berkat dari kerja keras dan dedikasi seluruh tim.

Terlebih perjalanan Pelita Jaya di musim ini tidak mudah dengan tampil di IBL dan BCL Asia 2024.