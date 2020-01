Peneliti Ungkap Rahasia Pohon Ginkgo Bisa Hidup Ribuan Tahun

jpnn.com, BEIJING - Para peneliti dari Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) telah menemukan faktor yang membuat pohon ginkgo bisa hidup selama lebih dari 1.000 tahun.

Tim peneliti dari Universitas Kehutanan Beijing, Universitas Texas Utara dan beberapa lembaga penelitian Tiongkok lainnya melaporkan dalam jurnal Proceeding of National Academy of Sciences di AS bahwa mereka menganalisis 34 pohon ginkgo dan membaginya ke dalam tiga kelompok berdasarkan usia pohon-pohon tersebut.

Dibandingkan dengan pohon dewasa, pohon purba yang berumur mulai dari 193 hingga 667 tahun memiliki lapisan sel kambium yang lebih tipis. Sel kambium adalah lapisan sel punca antara kayu bagian dalam dan kulit bagian luar yang berdiferensiasi menjadi jaringan lain.

Pohon-pohon tua itu memiliki kadar IAA atau asam indol-3-asetat yang lebih tinggi, yang merupakan pengatur pertumbuhan tanaman dan hormon perangsang pertumbuhan, dan kadar ABA atau asam absisat, hormon penghambat pertumbuhan, yang lebih rendah.

Namun, rata-rata luas penampang pohon setinggi dada pada kelompok pohon purba telah meningkat seiring bertambahnya usia yang menunjukkan pembelahan sel kambium secara terus-menerus.

Tidak banyak perbedaan yang ditemukan jika menyangkut kemampuan pohon-pohon itu untuk berfotosintesis, menumbuhkan daun, menumbuhkan benih atau bertahan melawan penyakit dibandingkan dengan pohon yang lebih muda. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok pohon purba sebenarnya berada dalam kondisi sehat dan matang.

Lin Jinxing dari Universitas Kehutanan Beijing sekaligus penulis penelitian itu mengatakan bahwa pohon biasanya mati akibat tekanan dari luar seperti hama. Mereka menemukan bahwa gen yang berhubungan dengan resistansi penyakit pada pohon-pohon tua masih menunjukkan ekspresi tinggi, begitu juga dengan gen yang berkaitan dengan sintesis senyawa pelindung. Ini berarti pohon-pohon tua itu tidak kehilangan kemampuan untuk bertahan melawan tekanan dari luar.

Para peneliti menyimpulkan umur panjang pohon ginkgo merupakan keseimbangan antara proses pertumbuhan dan penuaan, alih-alih diatur oleh gen tunggal. (Xinhua/ant/dil/jpnn)