Pengabdi Setan 2: Communion Tayang Mulai Hari Ini, Berteriaklah!

jpnn.com, JAKARTA - Film Pengabdi Setan 2: Communion akhirnya tayang di bioskop Indonesia mulai hari ini, Kamis (4/8).

Film horor garapan sutradara kondang Joko Anwar itu sangat dinantikan oleh pencinta film sejak pengumuman penggarapannya.

"Akhirnya. Akhirnya. Berteriaklah sekencang-kencangnya," ungkap Joko Anwar melalui akun miliknya di Instagram, Kamis (4/8).

Pengabdi Setan 2: Communion digarap setelah kesuksesan film pertama (Pengabdi Setan, 2017) pada lima tahun lalu.

Sekuel tersebut diproduksi oleh Rapi Films, bekerja sama dengan Come and See Pictures, Sky Media, Brown Entertainment, dan Legacy Pictures.

Para pemeran utama pada film pertama kembali seperti terlibat dalam Pengabdi Setan 2: Communion.

Antara lain Tara Basro, Bront Palarae, Endy Arfian, Nasar Anuz, Egi Fedly, Ayu Laksmi.

Para pemain tambahan pada film kedua yakni Muzakki Ramdhan, Fatih Unru, Ratu Felisha, Jourdy Pranata, Kiki Narendra, Nafiza Fatia Rani, dan Iqbal Sulaiman.