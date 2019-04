Pengakuan Jojo Usai Kandas di Semifinal Malaysia Open 2019

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Jonatan Christie kandas di semifinal Malaysia Open 2019. Berlaga di Axiata Arena, Kuala Lumpur Sports City, Malaysia, Sabtu (6/4) sore WIB, Jonatan harus mengakui keunggulan Chen Long (Tiongkok) dengan skor akhir 21-12, 10-21, 15-21.

Kekalahan ini menjadi yang ketujuh kalinya buat Jonatan melawan Chen. Sejak pertama kali berhadapan di Piala Sudirman 2015 lalu, Jonatan belum bisa merebut satu kemenangan pun.

“Sudah saya perkirakan kalau berhadapan dengan Chen Long tidak akan mudah. Head to head saya juga ketinggalan jauh. Namun, saya sudah mencoba melakukan yang terbaik,” ujar Jonatan seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Spectacular saves from Christie to ease him on his way ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou



