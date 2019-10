Pengin Cashback Hingga Rp 6 Juta dari Acer? Ini Syaratnya  

jpnn.com, JAKARTA - Produsen komputer terkemuka, Acer kembali berpartisipasi dalam Indocomtech yang digelar selama tiga hari, mulau 30 Oktober hingga 3 November 2019 di JCC Senayan, Jakarta. Penawaran menarik disiapkan Acer bagi konsumen yang ingin memiliki laptop untuk memenuhi mobilitas dan produktivitas.

Booth Acer di Hall 2 JCC memberikan promo cashback hingga Rp 6 juta. Khusus untuk laptop Spin 5 dan Swift 3 Ryzen 7 series diberikan cashback sebesar Rp 5 juta. Tersedia pula penawaran menarik berupa free aksesoris dan cashback untuk Aspire dan Swift series.

Sedangkan untuk pembelian New Aspire 5, New Swift 3, Swift 3 Ryzen 5, atau New Swift 5, berkesempatan mendapatkan free bundle paket Office Home & Student senilai Rp 1.799.000.

Penawaran menarik lainnya adalah diskon hingga 60 persen untuk monitor gaming. Pilihan monitor gaming yang dihadirkan di antaranya monitor gaming Predator XB271HU, AcerKG271_B, monitor Nitro RG24OY dan Nitro VG270K.

Pengunjung juga bisa mendapatkan cashback 40 persesn dan bonus headset senilai Rp250.000 untuk pembelian gaming gears. Pilihan model gaming gears dihadirkan, antara lain, mouseator Cestus 310, heaset Predator Galea 311 dan keyboard Nitro.

Selama pameran Indocomtech, Acer membidik konsumen dari kalangan pekerja, pelajar dan gamers. Terutama bagi gamers yang ingin melengkapi perangkat gaming mereka dengan pilihan monitor dengan layar display luas yang memanjakan mata dan pengalaman gameplay terbaik, mengunjungi Booth Acer adalah pilihan tepat.

Bagi para pelaku bisnis yang mencari laptop, desktop dan monitor dengan performa dan harga terbaik, Acer menghadirkan rangkaian pilihan terbaik untuk memenuhi kebutuhan kantor mereka.

Acer juga menghadirkan penawaran menarik untu pembelian laptop gaming. Pengunjung bisa mendapatkan cashback Rp4 juta untuk pembelian laptop Predator Helios 500 dan cashback Rp1 juta untuk pembelian laptop Nitro 5.