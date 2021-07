Perempuan Cantik Pemilik Gelang Berlian dan Tato Unik Itu Sungguh Menawan

jpnn.com, LONDON - Pemilik tato unik di paha kiri dan lengan kiri itu akhirnya mencatat final keduanya di ajang grand slam.

Karolina Pliskova, tunggal putri Ceko berusia 29 itu memenangi duel sesama cewek jangkung nan seksi, pada semifinal Wimbledon 2021 di Centre Court, Kamis (8/7) malam WIB.

Karolina, 185 cm, mengalahkan Aryna Sabalenka, perempuan asal Belarus bertinggi badan 183 cm.

Pertarungan Karolina (unggulan ke-8) melawan Aryna (unggulan ke-2) itu berlangsung sengit dan menawan.

???? @KaPliskova and @SabalenkaA served 32 aces in one match!



The most in a ladies' match at The Championships since records began…#Wimbledon | @IBMUKI pic.twitter.com/iNjWygIZ0N — Wimbledon (@Wimbledon) July 8, 2021