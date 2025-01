Peringati HPI, Bea Cukai Perkuat Kolaborasi Internasional untuk Hadapi Tantangan Global

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Bea Cukai memainkan peran aktif dan strategis dalam organisasi pabean dunia, yaitu World Customs Organization (WCO).

Hal ini sejalan dengan visi Bea Cukai untuk menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia.

Sebagai negara anggota WCO, Bea Cukai turut memperingati International Customs Day (ICD) atau Hari Pabean Internasional (HPI) yang jatuh pada 26 Januari tiap tahunnya.

Tema yang diangkat WCO pada peringatan HPI 2025 adalah 'Customs Delivering on its Commitment to Efficiency, Security, and Prosperity'.

Tema ini menekankan komitmen global Administrasi Pabean dalam mewujudkan efisiensi, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Melalui tema ini, WCO mendorong seluruh anggotanya untuk merefleksikan peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai standar yang telah dikembangkan WCO.

Bea Cukai telah menjadi negara anggota WCO sejak 30 April 1957.

Saat ini, Bea Cukai menjabat sebagai anggota Policy Commission periode 2024-2026 dari kawasan Asia – Pasifik dan sebagai Vice-chairperson Harmonized System Committee.