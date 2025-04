Perjalanan Gemilang 62 Tahun TASPEN: Ini Sederet Inovasi dan Transformasi Layanan

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) merayakan perjalanannya yang panjang dan penuh makna dengan mengangkat tema '62 Years Journey of Greatest TASPEN'.

Tema ini mencerminkan perjalanan luar biasa TASPEN selama lebih dari enam dekade dalam memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat negara di seluruh Indonesia.

Seiring bertambahnya usia, TASPEN terus menunjukkan komitmen sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial melalui berbagai inovasi dan transformasi layanan yang berfokus pada kemudahan peserta.



Salah satu tonggak penting dalam transformasi ini adalah pelayanan kepada peserta yang telah melalui banyak inovasi, seperti Layanan Tanpa Dokumen dan Autentikasi Digital melalui aplikasi ANDAL by TASPEN, TASPEN One Hour Online Services, Layanan Antar Pembayaran Pensiun, Layanan Klim Otomatis, dan Layanan Klim Satu Jam.

Layanan ini merupakan bentuk adaptasi TASPEN terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta, sekaligus mempertegas langkah perusahaan menuju layanan yang lebih cepat, efisien, dan inklusif untuk lebih dari enam juta peserta TASPEN di seluruh Indonesia.



Sebagai wujud rasa syukur dan semangat berbagi, TASPEN juga menggelar sejumlah rangkaian kegiatan sosial yang menyemarakkan perayaan HUT ke-62.

Antara lain donor darah bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) dengan target lebih 100 kantong darah.

Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Kartini, TASPEN menyelenggarakan program 'Srikandi Berbagi Cerita' dalam upaya menyukseskan program pemerintah dalam meningkatkan literasi anak Indonesia.

Selain itu, penyediaan buku cerita ramah anak yang mudah diakses anak-anak di wilayah kerja TASPEN, edukasi pencegahan bullying sejak dini, dan menghadirkan sosok Ibu Srikandi TASPEN untuk hadir lebih dekat dengan anak-anak di wilayah kerjanya yang melibatkan 15 Branch Manager perempuan, Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) TASPEN, serta Persatuan Istri Pegawai TASPEN (Periptas).

TASPEN yang memasuki usia ke-62 tahun pada 17 April 2025 juga memberikan bantuan kursi roda kepada ASN aktif maupun pensiunan yang membutuhkan di wilayah kerja Kantor Cabang TASPEN Jakarta 1 dan Jakarta 2.



Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan ulang tahun ke-62 ini bukan hanya menjadi ajang perayaan, melainkan juga momentum refleksi dan tekad untuk terus bertumbuh dan memberikan layanan terbaik.