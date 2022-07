Perkuat Core Value Adaptif dan Kolaboratif, Pupuk Kaltim Gelar AKHLAK Talk

jpnn.com, KALIMANTAN TIMUR - PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) berkolaborasi bersama Srikandi dan BUMN Muda gelar AKHLAK Talk, dengan core value Adaptif dan Kolaboratif.

Kegiatan yang berlangsung hybrid ini diikuti oleh ratusan karyawan dari seluruh lingkungan Pupuk Indonesia Grup, pada Kamis (28/7).

Adapun empat pemimpin milenial di lingkungan Pupuk Indonesia Grup yang hadir sebagai pembicara, yakni PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri dan PT Pupuk Indonesia.

Direktur Keuangan dan Umum PKT Qomaruzzaman, mengatakan kegiatan dengan tema To Be One and Agile ini sebagai bentuk dukungan dalam memperkuat internalisasi budaya AKHLAK di lingkungan BUMN, khususnya bagi karyawan Pupuk Indonesia Grup.

Dari kegiatan ini diharap core value AKHLAK sebagai semangat dalam mendorong kinerja, mampu diterapkan secara konsisten sebagai identitas dan perekat budaya kerja secara berkelanjutan.

"Utamanya dalam dua core value yang kita bahas kali ini, agar insan PI Grup terus mengedepankan inovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan, serta mampu membangun kerja sama yang sinergis di lingkungan kerja," ujar Qomaruzzaman.

Terlebih, PKT saat ini didominasi karyawan milenial, sehingga butuh sistem dan keteraturan dengan memahami value dari tiap generasi.

Direktur SDM, Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pupuk Indonesia Tina T Kemala Intan menuturkan internalisasi budaya AKHLAK di lingkungan Pupuk Indonesia Grup terus didorong perusahaan secara kontinyu, dengan menanamkan seluruh nilai melalui role model dari atas ke bawah agar mampu terimplementasi dan berdampak terhadap kinerja unggul.