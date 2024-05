Perkuat Kolaborasi dan Inovasi, Panasonic GOBEL Gelar National Dealer Gathering 2024

jpnn.com, JAKARTA - PT Panasonic Gobel Indonesia (PGI) menggelar acara 'National Dealer Gathering (NDG) 2024' di Swissotel - PIK, Jakarta pada Selasa, (21/5).

Acara ini dijadikan momentum penting oleh Panasonic dalam menyatukan visi dan langkah-langkah strategis ke depan.

Mengusung tema Lets Get the Future with Us, acara NDG 2024 memiliki makna mendalam yang menggambarkan semangat kolaborasi antara Panasonic dan para mitra dealer dalam menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan maupun peluang.

Melalui tema ini, Panasonic mengundang para dealer untuk bersama-sama menjadi saksi arah perjalanan masa depan industri elektronik, serta menemukan solusi inovatif yang dapat membawa kemajuan bagi semua pihak.

Keisuke Nakagawa, President Director PT Panasonic Gobel Indonesia menjelaskan keberadaan NDG merupakan salah satu wujud dari komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan dan kesinambungan kerja sama dengan para dealer.

Dukungan yang kuat dari para mitra dealer menjadi pendorong utama dalam pertumbuhan bisnis Panasonic di Indonesia.

Para mitra bukan hanya sebagai mitra dagang, tetapi juga mitra strategis yang turut berkontribusi dalam kesuksesan perusahaan.

"Acara ini tidak hanya sebatas forum untuk bertukar informasi, tetapi juga sebagai wadah untuk merajut hubungan yang lebih erat dan memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan di masa mendatang. Kami berkomitmen terus berinovasi dan menghadirkan solusi terbaik bagi masyarakat. Dengan dukungan para dealer dan implementasi tagline Panasonic Live Your Best, kami yakin dapat memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia," tutur Keisuke.