Perkuat Pasar di Indonesia, SharkNinja Buka Toko Pertama di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - SharkNinja mengumumkan telah membuka toko pertama di tanah air yang berlokasi di area Seibu Departement Store Grand Indonesia (GI), Jakarta Pusat.

Kehadiran toko itu untuk memperkuat kehadirannya di Indonesia sejak 2024 lalu.

Hadirnya offline store pertama itu menjadi langkah awal komitmen SharkNinja dalam memberikan solusi perlengkapan rumah, dapur, dan kecantikan bagi pelanggan di Indonesia.

SharkNinja juga menawarkan pengalaman baru bagi pelanggan untuk mencoba dan merasakan langsung berbagai produk unggulan dari SharkNinja.



General Manager of ASEAN Distributor Market Kathrin Bhalla mengatakan pembukaan toko pertama ini adalah bagian dari komitmen kami untuk lebih dekat dengan pelanggan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang memiliki pasar yang sangat potensial.

"Kami ingin memberikan kesempatan kepada para pelanggan untuk merasakan langsung kualitas dan keunggulan teknologi produk ini serta memberikan solusi inovatif untuk kebutuhan rumah tangga dan kecantikan,” kata Kathirin Bhalla dalam siaran persnya, Jumat (21/3).

Toko itu dilengkapi dengan fasilitas demo dan staf yang sudah terlatih.

Pelanggan yang ingin mengetahui produk tersebut dapat datang langsung ke toko dan merasakan.

SharkNinja memiliki program spesial, yaitu potongan harga 10% untuk semua produk yang dapat dinikmati hingga 24 Maret 2025.



Selain di Seibu GI, produk itu tersedia di Yamada Best Grand Indonesia, Yamada Best Senayan City, Yamada Best Mall Kelapa Gading, Yamada Best Central Park, Electronic City Pantai Indah Kapuk dan Gerai Sephora (Shark Beauty).