Perlindungan Kesehatan, Prudential Gelar Vaksinasi untuk Karyawan dan Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Momentum peringatan Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia (World Day for Safety and Health at Work), PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mengadakan program vaksinasi HPV dan Influenza bagi karyawan serta keluarga.

Kegiatan tersebut sebagai bentuk komitmen dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi generasi saat ini dan yang akan datang.

"Kami berupaya meningkatkan perlindungan optimal bagi seluruh karyawan dan keluarga mereka," kata Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen, Rabu (30/4/2025).

Baca Juga: Prudential dan Standard Chartered Indonesia Meluncurkan PRUIncome Plus

Kegiatan yang diselenggarakan bekerja sama dengan Primaya Hospital Evasari, sebagai bagian dari jaringan PRUPriority Hospitals.

Acara diikuti 321 karyawan yang hadir dalam sesi health talk, serta memberikan vaksinasi kepada lebih dari 400 karyawan beserta anggota keluarga.

Sementara itu, untuk layanan mini medical check-up (MCU) diikuti oleh 36 peserta pada 14 dan 15 April 2025 di Kantor Pusat Prudential Indonesia, Jakarta.

Baca Juga: Prudential Indonesia dan Prudential Syariah Meluncurkan PRUSehat

"Prudential ingin mengajak keluarga Indonesia semakin peduli pentingnya menjaga kesehatan melalui pencegahan dan mempersiapkan perlindungan diri sesuai kebutuhan hidup yang dinamis," ucapnya.

Karin Zulkarnaen menambahkan, selama hampir tiga dekade, berbagai inisiatif dilakukan sebagai perwujudan komitmen perusahaan untuk menjadi mitra dan pelindung tepercaya bagi setiap kehidupan di masa depan.