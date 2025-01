Persebaya Telan 4 Kekalahan Beruntun, Ini Kata Azrul Ananda

jpnn.com - GIANYAR – Persebaya kalah lagi kalah lagi.

Tim kebanggaan Surabaya itu menelan kekalahan dari Barito Putera di pekan ke-20 BRI Liga 1.

Pada laga yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Sabtu (25/1) malam WIB itu, Persebaya yang bertindak sebagai tamu, keok 0-3.

Itu merupakan kekalahan ke-4 beruntun buat Bajol Ijo -julukan Persebaya.

Sebelum dilumat Barito Putera (away), Persebaya kalah 0-2 dari Malut United (home), 1-3 vs PSS Sleman (away), dan 0-2 vs Bali United (away).

“Kami sudah tidak lagi kecewa,” kata CEO Persebaya Azrul Ananda seperti dikutip dari media sosial Persebaya.