Persib, Persija, dan Persebaya Wajib Mewaspadai Dewa United

jpnn.com - SEMARANG - Dewa United masih menjadi tim paling hot, setidaknya dalam empat pekan terakhir BRI Liga 1 musim ini.

Klub tajir sarat pemain bintang itu selalu menang alias meraih 12 poin di empat pertandingan.

Sepertinya bukan karena keberuntungan. Lihat saja tim mana yang dikalahkan Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan di empat pekan terakhir.

Dewa United vs Arema FC 2-0

Persib Bandung vs Dewa United 0-2

Dewa United vs PSM Makassar 3-2

PSIS Semarang vs Dewa United 1-4

Performa ganas tim asuhan Jan Olde Riekerink dalam empat pekan terakhir itu jugalah yang mengantar mereka ke posisi Top 4, masih di bawah Persebaya, Persija, dan si pemuncak Persib.

Dewa United menjadi terbaik di antara Top 4, karena itu tadi, selalu menang di empat pekan terakhir. (Lihat klasemen performa Top 3).