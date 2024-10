Persik Vs Persib: Tuan Rumah Raja Tandang, Bukan Kandang

jpnn.com - KEDIRI - Laga pemungkas pekan ke-9 Liga 1 bakal menghadirkan big match Persik Kediri vs Persib Bandung di Stadion Brawijaya, Kediri, Senin (28/10) malam WIB.

Meski menjadi sahibulbait a.k.a tuan rumah, Persik Kediri memikul beban berat.

Itu lantaran Persik sejauh ini belum mampu memaksimalkan laga kandang.

Dari empat laga kandang yang sudah dilakoni, Persik cuma sekali menang, yakni saat menjamu Persita Tangerang (1-0).

Sementara itu, tiga home lainnya hanya berakhir satu seri (vs Malut United) dan dua kali kalah (vs PSBS Biak dan vs Bali United).

Namun, Persik hebat saat tandang.