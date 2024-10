Pertama di Asia, EMC Healthcare Hadirkan Alat Tercanggih Pendeteksi Kanker

jpnn.com, JAKARTA - World Health Organization (WHO), melalui International Agency for Research on Cancer (IARC), merilis 10 jenis kanker terus menyumbang dua pertiga dari kasus baru kanker yang bermunculan, serta menjadi penyebab utama kematian di seluruh dunia.

Menurut laporan tersebut, terdapat 20 juta kasus kanker baru di seluruh dunia, dengan 9,7 juta kasus kematian.

Kanker paru-paru memiliki tingkat kejadian tertinggi (12,4 persen), diikuti oleh kanker payudara (11,6 persen), kanker kolorektal (9,6 persen), kanker prostat (7,3 persen), dan kanker perut (4,9 persen).

"Statistik kanker global yang mengkhawatirkan ini menekankan adanya kebutuhan mendesak terhadap teknologi diagnostik dan terapi canggih untuk meningkatkan hasil pengobatan pasien," ujar Presiden Direktur EMC Healthcare Jusup Halimi, Selasa (15/10).

Sejalan hal ini, EMC Healthcare mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan perawatan kanker di Indonesia, yaitu melengkapi fasilitasnya dengan menginstalasi Biograph Vision Quadra pertama di Asia. Pemindai PET/CT seluruh tubuh tercanggih dari Siemens Healthineers akan membantu perawatan pasien ke arah yang lebih baik.

Alat ini akan menghadirkan pencitraan canggih untuk diagnosis dini dan perencanaan perawatan yang lebih akurat, sehingga memberikan hasil yang lebih baik bagi pasien kanker.

Pencapaian ini merupakan bukti dari misi EMC Healthcare untuk memimpin inovasi layanan kesehatan dengan menghadirkan peralatan diagnostik tercanggih yang tersedia saat ini.

"Sekaligus menandai era baru pengobatan yang presisi di Indonesia, khususnya bagi pasien onkologi yang akan mendapatkan perawatan yang lebih baik dan lebih personal," terangnya.