Pertamax Naik, Ini Daftar Terbaru Harga BBM Per 1 Maret 2023

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 1 Maret 2023.

Adapun kenaikan harga meliputi produk Pertamax Turbo dan Pertamina Dex yang berlaku di seluruh provinsi.

Aturan penyesuaian harga BBM tertuang dalam penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, Rabu (1/3) harga Pertamax di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur naik menjadi Rp 13.300 per liter dari harga sebelumnya Rp 12.800 per liter.

Kemudian, harga Pertamax Turbo juga naik Rp 250 per liter menjadi Rp 15.100 per liter dari sebelumnya Rp 14.850 per liter.

Selanjutnya, harga Dexlite turun Rp 1.200 per liter. Dexlite di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur kini lebih murah menjadi Rp 14.950 per liter dari sebelumnya Rp 16.150 per liter.

Pertamina Dex juga turun Rp 1.000 per liter. Kini Pertamina Dex di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur menjadi Rp 15.850 per liter dari sebelumnya Rp 16.850 per liter.(mcr28/jpnn)