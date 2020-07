Perusahaan asal Tiongkok Luncurkan 3 Produk untuk Mendukung New Normal

jpnn.com, JAKARTA - Dua perusahaan internasional, PT Bigi Multi Internasional dan Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd meluncurkan produk terbaru, Uniview Three Solutions Heat Tracker. Produk ini menjadi solusi tepat dalam menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia.

Zhejiang Uniview Technologies Co., Ltd (Uniview) merupakan perusahaan asal Tiongkok yang berkerja di bidang IP Video Surveillance.

Pada 2018, nilai pangsa pasar Uniview telah mencapai 5 terbesar di dunia.

CEO PT Bigi Multi Internasional, Nicko C. Salim menuturkan, untuk mendukung Uniview dalam perluasan bisnis, BIGI.ID hadir sebagai perusahaan penyedia platform e-commerce B2B yang fokus menjual produk-produk keamanan.

"Bagi BIGI.ID, memperkuat hubungan kerja sama dengan Uniview adalah kesempatan untuk menggali potensi Industri keamanan Indonesia melalui pengembangan produk yang menyesuaikan kebutuhan pasar. Bersama, kedua perusahaan berdedikasi untuk menciptakan platform terdepan dalam penyediaan produk yang cocok untuk menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia," tutur Nicko dalam siaran persnya, Selasa (28/7).

David Ardhani, selaku Direktur Operasional PT. Bigi Multi Internasional menyadari sulitnya kontrol penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia.

Tantangan ini mendorong pembuatan solusi berupa produk terbaru Uniview Three Solutions Heat Tracker.

Produk tersebut terdiri dari; CW180-E Integrated Wrist Temperature Screening System; OET 213H BTS1 Face Recognition Access Control Terminal with Digital Detection Module; serta OTC 513 Intelligent Standing Pole-mounted Measuring Instrument.