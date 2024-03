Pestapora 2024 Umumkan Daftar Pengisi Acara Fase 1, Ada Penampilan Spesial

jpnn.com, JAKARTA - Festival musik, Pestapora 2024 akan digelar pada 20, 21 dan 22 September 2024 mendatang.

Menjelang penyelenggaraan, Boss Creator selaku promotor baru saja mengumumkan daftar pengisi acara Pestapora 2024 fase pertama.

Sejumlah band maupun penyanyi dari berbagai genre siap memeriahkan Pestapora 2024.

Antara lain, White Shoes & The Couples Company, The Upstairs, The Changcuters, The Brandals, Supermain Is Dead, Stars and Rabbit, Soulvibe, Sore, Seringai, Rumahsakit, Rocket Rockers, Pure Saturday, dan Pee Wee Gaskins.

Selanjutnya ada Pamungkas, Parade Hujan, Nidji, Monkey to Millionaire, Mocca, Isyana Sarasvati, Frau, Jenny, FSTVLST, Endah N Rhesa, Efek Rumah Kaca, Danilla, D'Masiv, Coconuttreez, Barasuara, dan Adhitia Sofyan.

Menariknya, para musisi tersebut bakal tampil spesial yakni membawakan materi album pertama di Pestapora 2024.

"Pestapora first phase line up, first album setlist, selamat menikmati hidangan pembuka ini," ungkap Kiki Aulia Ucup, Direktur Boss Creator melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

Para musisi lainnya yang akan tampil di Pestapora 2024 diumumkan pada fase berikutnya.

Adapun Pestapora 2024 sudah menjual tiket Early Bird dan Presale 1 untuk 3 Days Pass sejak beberapa waktu lalu.