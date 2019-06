Petenis 20 Tahun Singkirkan Serena Williams di Babak Keempat Roland Garros

jpnn.com, PARIS - Serena Williams masih belum menemukan performa terbaik usai 20 bulan pascamelahirkan. Pemilik 23 gelar grand slam tersebut harus rela tersingkir dari ajang grand slam Roland Garros setelah takluk di tangan petenis 'bocah' berusia 20 tahun Sofia Kenin dua set langsung 2-6, 5-7 di babak ketiga, Minggu (2/6).

In only her second main draw appearance in Paris, @SofiaKenin takes out 3x Champion Serena Williams 6-2 7-5.



Reaches first R16 at a Slam. #RG19 pic.twitter.com/Eg7qtewEDJ