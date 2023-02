Pilpres 2024 Bakal Dua Putaran? Siap-Siap Ganjar Pranowo – Erick Thohir Menang

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Center of Strategic on Islamic and International Studies (CSIIS) Sholeh Basyari menyatakan kandidat bakal capres Ganjar Pranowo dan cawapres Erick Thohir akan menang bila pilpres 2024 digelar dua putaran.

Menurutnya, ada tiga pasangan di kontestasi demokrasi mendatang sehingga kemungkinan besar terjadi dua putara bila dilihat dari dinamika politik saat ini.

“Pilpres berlangsung dua putaran dengan kemungkinan pemenang adalah Ganjar Pranowo-Erick Thohir,” papar Sholeh.

Dia mengatakan perpolitikan yang sangat dinamis saat ini memungkinan pertarungan tiga pasangan.

Terdapat Koalisi Perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, PKS yang akan mengusung Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Selanjutnya Koalisi Indonesia Bersatu Plus (KIB Plus) yang terdiri dari PDIP, Golkar, PAN dan PPP yang akan mengusung Ganjar Pranowo dan Erick Thohir

Kemudian Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) yang terdiri dari Gerindra dan PKB yang akan mengusung Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar.

Dia memperkirakan pada putaran pertama, tiga pasangan bersaing ketat dengan kemungkinan Anies-AHY dan Ganjar-Erick jadi pemenang.