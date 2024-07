Pindah Rumah Setelah Kepergian Dali Wassink, Jennifer Coppen: Aku Enggak Kuat

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Jennifer Coppen memutuskan untuk pindah rumah sepekan setelah kepergian suaminya, Dali Wassink.

Hal tersebut diungkapkan melalui akun miliknya di Instagram, Rabu (24/7).

“Untuk sementara waktu, aku pindah rumah dari rumah yang aku tinggalin sama Papa Dali," ungkap Jennifer Coppen.

Baca Juga: Jennifer Coppen Ungkap Alasan Pindah Rumah Setelah Suami Meninggal

Pemain film Akad itu kemudian mengungkap alasan pindah rumah.

Jennifer Coppen mengaku belum kuat berada dalam rumah yang biasa ditempati bersama Dali Wassink.

"Aku enggak kuat. Setiap sudut ruangan rumah itu mengingatkan aku tentang Papa Dali," beber ibu satu anak itu.

Baca Juga: Jennifer Coppen Jawab Kabar Simpang Siur Soal Kematian Sang Suami

Menurut Jennifer Coppen, dirinya pindah rumah bukan berarti melupakan Dali Wassink.

“Ini bukan berarti aku lupakan Dali, cuman life must go on especially untuk Kamari, aku enggak bisa terlalu lama berlarut sedih," sambungnya.