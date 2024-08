Pj Bupati Sumedang Siap Dukung Upaya Komisi V DPR Optimalkan Kinerja UPPKB Tomo

jpnn.com, SUMEDANG - Penjabat Bupati Sumedang Yudia Ramli menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang dalam mendukung segala upaya yang akan dilakukan Komisi V DPR untuk perbaikan dan peningkatan Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Tomo.

Hal itu disampaikan Pj Bupati Yudia Ramli saat menyambut kedatangan Tim Kunjungan Spesifik Komisi V DPR yang dipimpin Sigit Susiantomo di UPPKB Tomo pada Jumat (23/8).

Kunjungan tersebut dilakukan Komisi V DPR bertujuan mengawasi serta menyerap masukan mengenai kinerja dan efektivitas UPPKB Tomo dalam mendukung program Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).

Program ini menjadi sorotan, karena berpotensi besar untuk menjaga ketertiban lalu lintas dan mengurangi kerusakan jalan yang disebabkan oleh kendaraan dengan muatan berlebih.

"Kunjungan kerja ini sangat penting bagi kami," kata Yudia Ramli dalam keterangannya yang diterima, Selasa (27/8).

Baca Juga: Yudia Ramli dan Nina Agustina Segera Bahas Pengembangan Kawasan Wisata di Bendungan Cipanas

Yudia juga mengatakan UPPKB Tomo memiliki peran strategis dalam pengawasan kendaraan yang melintasi wilayah Sumedang.

"Demi kemajuan daerah, kami siap mendampingi dan memberikan informasi yang dibutuhkan," tegasnya.