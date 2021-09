Polisi Berlakukan One Way dan Ganjil Genap di Puncak Bogor

jpnn.com, BOGOR - Polisi memberlakukan rekayasa one way di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Minggu (26/9) siang ini.

Satu arah dimulai pukul 11.30 WIB, diberlakukan dari arah Puncak menuju Jakarta.

Sedangkan kendaraan dari arah Jakarta yang akan menuju kawasan Puncak distop.

“Hari ini kami lakukan rekayasa one way dan ganjil genap. Untuk Minggu, kami lakukan one way arah Puncak ke Jakarta,” kata Kasatlantas Polres Bogor AKP Dicky Pranata dilansir dari Radar Bogor, Minggu.

Dicky menerangkan penerpaan ganjil genap akan selalu dibarengi dengan penerapan one way.

Menurut dia, keduanya mampu mengurangi kemacetan di Puncak. “Untuk one way situasional,” tuturnya.

Dia pun mengimbau bagi wisatawan yang akan ke kawasan Puncak selaku menerapkan prokes. Menjaga jarak, menggunakan masker juga menghindari kerumunan.

“Dan mematuhi peraturan lalu lintas,” ujarnya. (all/radarbogor)