Polisi Tidur Berbaju Seksi, Awas Gagal Fokus

jpnn.com, INGGRIS - Polisi dan otoritas terkait selalu mencari cara untuk mengendalikan kelakuan pengguna jalan yang demen ngebut dan ugal-ugalan.

Warga Desa Aston Ingham di selatan Herefordshire County, Inggris, menemukan solusi jitu.

Bukannya membikin polisi tidur tiga meter sekali, mereka menempatkan boneka di pinggir jalan.

Cantik, seksi, dan bajunya berganti-ganti setiap hari Boneka itu diberi nama Betty Go-slow oleh penduduk.

Di sampingnya, terdapat tanda: Please Stick to 30 atau Tolong Tetap (Berkendara) di Kecepatan 30 Mph (48 km per jam).

Jadi, fungsinya memang seperti polisi tidur. Lebih efektif pula.

''Setiap lewat sini, pengendara pasti memelankan kendaraan. Mereka ingin lihat, hari ini Betty pakai baju apa,'' ungkap seorang warga di situs GloucesterLive yang dikutip Mirror.

Warga mendandani Betty dengan baju-baju lucu. Ada foto dia tengah mengenakan rok mini atau kaus berpotongan dada rendah yang cute.