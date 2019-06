Portugal Vs Belanda: Santos Waspadai Pemain Ajax dan Liverpool

jpnn.com, PORTO - Pelatih Portugal Fernando Santos bertekad membawa timnya menjadi juara UEFA Nations League edisi pertama.

Portugal yang mendapat kepercayaan menggelar putaran final (semifinal, perebutan tempat ketiga dan final) Liga Negara Eropa 2019, akan meladeni Belanda pada laga final di Estadio do Dragao, Senin (10/6) mulai pukul 01.45 WIB.

(Baca Juga: Ronaldo Hattrick, Portugal ke Final)

"Kami ingin memberikan kegembiraan buat Portugis (masyarakat Portugal)," ujar Santos di laman UEFA.

Pelatih berusia 64 tahun itu menyatakan, kunci memenangi laga final ialah mental yang kuat.

Born for the big stage ????



Will Cristiano Ronaldo score in another final ?#NationsLeague pic.twitter.com/9gDZiM3kd1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 9, 2019