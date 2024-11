Practice MotoGP Malaysia: Martin Jatuh, Marquez Nyaris Masuk Neraka

jpnn.com - SEPANG - Francesco Bagnaia kembali menunjukkan keperkasaannya, dengan memuncaki daftar Top 10 pada Practice MotoGP Malaysia, di Sepang International Circuit, Selangor, Jumat (1/11) sore WIB.

Setelah menjadi pembalap paling cepat pada FP1 pagi tadi, Pecco -panggilan Bagnaia, juga best of the best saat practice.

Pecco mengukir catatan waktu satu menit 57,679 detik.

Si petahana itu menorehkan catatan waktu itu dengan proses yang susah payah.

Pecco sempat terlihat merasa tak puas dengan performanya di setengah practice, hingga meminta pergantian glove.

Saat setengah practice, masih nama Jorge Martin yang berada di puncak.

Entah ada hubungannya atau tidak, pergantian sarung tangan itu membuat Pecco lebih menggila hingga pada akhirnya menempati posisi teratas dalam lis practice yang menentukan klasifikasi kualifikasi ini.

Martin malah terjatuh. Sang pemimpin klasemen MotoGP itu tergelincir di Turn 1 saat time attack sekitar empat menit practice tersisa.