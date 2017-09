Prilly Latuconsina: Semuanya Menyatu Tidak ada Jarak

Prilly Latuconsina. Foto dok JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Prilly Latuconsina menyempatkan hadir dalam acara perayaan ulang tahun Prillvers ke-6.

Di tengah kesibukannya, Prilly tak mau melupakan para penggemarnya.

Prilly lantas membagikan momen tersebut lewat akun Instagram miliknya. Lalu seperti apa arti fans bagi dirinya?

“Seriously, i have the best fans ever! Bukan cuma fans tapi kalian adalah keluarga kedua buat aku,” tulisnya.

Bintang film Danur ini mengatakan, mereka selalu ada untuknya dalam kondisi apa pun.

“Orang-orang luar biasa yang selalu ada di saat aku merasa down, insecure dan sedih. Orang-orang luar biasa yang memotivasi aku untuk menjadi Prilly yang lebih baik,” paparnya.

Tak lupa wanita yang sempat dikabarkan dekat dengan Aliando ini mengucapkan terima kasih kepada para penggemarnya.

“Terima kasih sudah membuat hidup aku lebih berwarna. Nggak ada yang namanya idola dan fans, tapi semuanya menyatu tidak ada jarak. Senang sekali bisa sedekat ini sama kalian. Loveee youuu all!,” tandasnya.(zul/pojoksatu/jpnn)