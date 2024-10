Produk Reksa Dana BRI-MI Dukung Kemajuan Pendidikan di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Reksa dana pasar uang BRI Gamasteps Pasar Uang (BRI Gamasteps) milik BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) kembali melanjutkan kinerja positif.

Kali ini, kinerja positif ditunjukkan melalui jumlah Dana Kelolaan (Asset Under Management/AUM) per tanggal 11 Oktober 2024 yang berhasil menembus Rp2,04 triliun atau tumbuh sebesar 473%. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan per Desember 2023, sebesar Rp355 miliar.

Ini merupakan lanjutan dari pencapaiansignifikan di sepanjang 2024 untuk produk BRI Gamasteps, yang juga mendukung kemajuan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

"Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh para investor. Pencapaian ini tidak hanya mencerminkan kinerja Reksa Dana BRI Gamasteps yang positif, tetapi juga bagaimana kami terus berupaya untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar," ujar Tina Meilina, Direktur Utama BRI-MI.

Tina menambahkan melalui BRI Gamasteps, BRI-MI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

“BRI Gamasteps bertujuan menjadi platform investasi yang mendukung pembangunan kampus, serta meningkatkan literasi investasi seluruh civitas di Universitas Gadjah Mada (UGM). Hal ini ini sejalan dengan komitmen BRI-MI untuk membantu masyarakat agar semakin melek finansial untuk wujudkan masa depan,” tambahnya.

Catatkan Imbal Hasil yang Optimal

Dari sisi kinerja produk, hingga 11 Oktober 2024, produk BRI Gamasteps menghasilkan imbal hasil sebesar 4,52%, lebih tinggi dari Indeks Reksa Dana Pasar Uang Infovesta yang mencatatkan 3,66% pada periode yang sama.