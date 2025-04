Prof Deby Vinski Pimpin Kongres Kedokteran Regeneratif di Eropa

jpnn.com, JAKARTA - Prof. Dr. Deby Vinski kembali membawa harum nama bangsa Indonesia di kancah dunia.

Dijuluki sebagai the Queen of Anti aging Deby Vinski aktif giatkan Health Tourism ke berbagai penjuru dunia.

Pakar kedokteran regeneratif yang juga menjabat sebagai Presiden World Council of Preventive Medicine (WOCPM) ini resmi ditunjuk sebagai Chairman dalam International Conference on Stem Cells and Regenerative Medicine yang digelar pada 24–26 Maret 2025 di Roma, Italia.

Bertempat di Hotel NH Roma Villa Carpegna, konferensi bergengsi ini menjadi ajang pertemuan para ilmuwan, dokter, dan peneliti dari berbagai negara untuk membahas kemajuan teknologi sel punca dan aplikasinya dalam dunia medis.

Sebagai Ketua Kongres, Prof. Deby Vinski memimpin berbagai sesi ilmiah, panel diskusi, serta membuka ruang kolaborasi global untuk mempercepat pengembangan regenerative medicine, dan mendorong pertumbuhan health tourism dunia.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk dipercaya memimpin kongres internasional ini. Dunia kedokteran regeneratif berkembang sangat pesat, dan kita tidak bisa berjalan sendiri. Kolaborasi global adalah kunci,” ujar Prof. dr. Deby Vinski dalam keterangannya, Senin (7/4).

“Saya membawa semangat Indonesia ke panggung dunia, bahwa kita mampu menjadi pionir dalam inovasi terapi sel punca dan teknologi kedokteran masa depan," lanjutnya.

Penunjukan Prof. Deby sebagai Ketua Kongres merupakan bentuk pengakuan internasional atas dedikasi dan kontribusinya dalam pengembangan terapi sel punca secara global.