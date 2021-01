Program Tukar Tambah Mobil Suzuki Diperpanjang, Ada Cashback

jpnn.com, JAKARTA - Suzuki Indonesia memperpanjang program "extra cashback" untuk layanan trade in (tukar tambah) di gerai Suzuki Auto Value hingga Januari 2021.

Selain itu, ada penambahan produk yang bisa didapatkan dalam promo tukar tambah yakni Suzuki Baleno.

“Program tukar tambah melalui layanan Auto Value di Jabodetabek, Semarang, Cirebon, Surabaya, Jambi, dan Bangka Belitung diperpanjang sampai dengan 31 Januari," kata Head of Business Development PT Suzuki Indomobil Sales Hendro Kaligis dalam siaran pers.

"Ini adalah kesempatan terakhir bagi calon pelanggan Suzuki untuk mendapatkan extra cashback sampai dengan Rp4 juta untuk pembelian XL7, All New Ertiga, SX4 S-Cross maupun Baleno dengan cara melakukan tukar tambah di Auto Value," tambahnya.

Pada periode Oktober - Desember 2020, Suzuki menawarkan program "extra cashback" sampai dengan Rp4 juta bagi calon pelanggan XL7, All New Ertiga, maupun SX4 S-Cross yang melakukan tukar tambah di Auto Value.

Program itu mendapat respons positif dari konsumen Suzuki, hingga Desember 2020 lalu terdapat lebih dari 250 konsumen dengan permintaan tukar tambahnya yang telah diproses Auto Value.

Berdasarkan data mitra Auto Value, lebih dari 20 persen calon pelanggan Suzuki yang berminat tukar tambah justru sebelumnya memiliki mobil dari merek yang berbeda.

Namun, hal tersebut tidak menjadi kendala karena program itu menerima seluruh merek kendaraan (passenger car) dengan tahun produksi 2011–2019.