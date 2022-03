Promo JSM Alfamart Terbaru, Banyak Diskon, Lumayan Banget

jpnn.com, JAKARTA - Promo mingguan JSM Alfamart terbaru kembali hadir untuk periode 25-27 Maret 2022.



Dipantau dari laman resmi Alfamart, ada berbagai promo jsm terbaru yang sangat menarik, di antaranya kebutuhan bahan pokok, detergen, kebutuhan sikecil, dan masih banyak lagi.



Harga beras setra pulen lima kilogram merek Alfamart dibanderol hanya Rp 57.500 dari harga 64 ribu, sedangkan untuk wilayah Jambi, Medan, Pekan Baru, Kalimantan, dan Batam dijual Rp 60 ribu.



Beras premium Sania lima kilogram dibanderol Rp 58.900 dari harga Rp 64 ribu. Ada tambahan diskon bagi pemegang kartu kredit BNI, Anda hanya membayar Rp 53.900.



Menjelang puasa ramadan, Alfamart juga mengadakan berbagai promo sirup marjan mulai dari RP 9.500 - Rp 19.500.



Selanjutnya, berbagai macam wafer juga promo, di antaranya Tango, Astor, Oreo, Roma, dan Chocolatos,



Berbagai macam produk mie juga ada promo nih, Mie Sedaap dibanderol Rp 12 ribu per lima pcs, sedangkan Indomie dibanderol Rp 12.700 per lima pcs.



Keju serbaguna Meg All in 1 ukuran 165 gram dibanderol Rp 9.900 dari harga Rp 13.800



Lebih lanjut, ada Daia detergent purple ukuran 1,8 kilogram dibanderol Rp 26.500 dari harga normal Rp 31.900, sedangkan Rinso liquid detergent molto 750 mili dibanderol Rp 24.500.



Ada promo pewangi pakaian Molto all varian refill 720 mili dibanderol Rp 19.400 dari harga Rp 28.400, sedangkan vairan floral bliss dan shower sports ukuran 820 mili dibanderol Rp 13.500 dari harga Rp 16.400.



Ada diskon cukup besar, yaitu shampo Serasoft all varian ukuran 170 mili dibanderol Rp 16.900 dari harga Rp 26.900.

Kebutuhan si kecil juga ada loh bun, popok anak merek GOO.N ukuran M30, L26 dibanderol Rp 29.900 dari harga Rp 39.900 per pack.



Berbagai macam sabun sabun cair juga diskon.



Dettol body wash reffil ukuran 450 mili all varian dari Rp 19.800 dijual hanya Rp 31.900 per pack. Sabun cair Fresh 450 mili dibanderol Rp 14.900 dari harga normal Rp 26.500 .



Yuk bun, langsung ke gerai Alfamart terdekat, masih banyak promo akhir pekan menarik lain.



Selain cash promo JSM juga bisa didapatkan lebih murah jika pembayaran menggunakan kartu kredit OCBC, NISP, BNI, Mandiri, Gopay, dan ShopeePay.(mcr28/jpnn)