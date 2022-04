Promo Suzuki Hingga Wuling di IIMS 2022, Wow!

jpnn.com, JAKARTA - Banyak peserta Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 menghadirkan program menarik untuk para pengunjung yang menginginkan kendaraan baru.

Program itu baik berupa potongan harga mauoun keringanan-keringanan lainnya.

Suzuki

PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) menawarkan berbagai promo menarik khusus bagi pengunjung IIMS.

Setiap pengunjung yang membeli mobil selama periode pameran, 31 Maret hingga 10 April 2022, akan mendapatkan potongan harga mulai dari Rp 1 juta sampai Rp 10 juta.

Produk sepeda motor Suzuki, ada promo menarik khusus untuk pengguna Adira Finance.

Selain itu, ada promo menarik lainnya bagi pengunjung setiap melakukan pembelian suku cadang dan aksesori Suzuki.

Potongan harga sebesar Rp 1 juta untuk pembelian All New Ertiga, Rp 2 juta untuk pembelian XL7, New Ignis, dan APV Arena, serta Rp 3 juta untuk setiap pembelian New Carry Pick Up.