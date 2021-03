PSG Singkirkan Barcelona, Messi dan Ronaldo Senasib

jpnn.com, PARIS - Kampanye Barcelona pada Liga Champions musim ini berakhir dengan tragis di 16 Besar. Torehan terburuk Barca sejak 2007.

Klub Raksasa Catalan itu harus merelakan tiket perempat final untuk Paris Saint-Germain setelah dalam dua pertemuan kalah 2-5.

Di kandang sendiri, Lionel Messi dkk takluk 1-4. Kemudian saat merumput di Paris, Kamis (11/3) dini hari WIB, hanya bermain imbang 1-1.

Barcelona pantas geregetan sama kiper PSG Keylor Navas. Penjaga gawang asal Kosta Rika itu berkali-kali mementahkan peluang emas Barca, termasuk sepakan penalti Messi.

13 - Barcelona have failed to reach the UEFA Champions League quarter-finals for the first time since 2006-07; they were on a run of 13 consecutive quarter-final appearances, the longest such run in the competition’s history. Eliminated. pic.twitter.com/gqirxtHIFW — OptaJoe (@OptaJoe) March 10, 2021