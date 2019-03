PSIS Semarang vs Persipura: Bangkit Sekarang Juga

jpnn.com, MAGELANG - PSIS Semarang dan Persipura Jayapura akan menjadikan Piala Presiden 2019 sebagai ajang kebangkitan.

Pasalnya, mereka sama-sama gagal total pada Piala Indonesia 2018. PSIS tersingkir di babak 16 besar setelah ditaklukkan Bhayangkara FC dengan agregat 2-5.

Sementara itu, mereka menelan hasil yang lebih memalukan. Tim berjuluk Mutiara Hitam itu disepak dari babak 32 besar oleh Persidago Gorontalo.

PSIS dan Persipura pun bakal tampil all out saat berjibaku pada laga perdana Grup C Piala Presiden 2019 di Stadion Moch Soebroto, Magelang, Rabu (6/3).

"Ini kesempatan kami melihat perkembangan tim. Sesuai dengan karakter yang diinginkan," ujar Pelatih PSIS Jafri Sastra, Selasa (5/3).

Laskar Mahesa Jenar, julukan PSIS, mendapat sedikit keuntungan. Sebab, jarak stadion dengan markas mereka lebih dekat ketimbang Persipura.

Dukungan suporter di stadion tentunya bakal menambah motivasi para pemain ketika bertarung di atas lapangan.

Namun, Persipura enggan pesimistis. Meski jauh dari rumah, mereka yakin bisa membuat kejutan di Piala Presiden tahun ini.