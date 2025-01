PT Patra Jasa Raih 3 Penghargaan Top Digital Awards 2024

jpnn.com, JAKARTA - Patra Jasa berhasil menerima tiga penghargaan dalam acara TOP Digital Awards 2024 yang diselenggarakan di Raffles Hotel, Jakarta, (5/10).

Anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang properti, perhotelan, dan multijasa itu dinilai berhasil mengimplementasi teknologi dalam proses bisnis perusahaan.

Patra Jasa berhasil meraih tiga penghargaan, di antaranya TOP DIGITAL Implementation 2024 #Stars 5, yang mewakili seluruh PT Patra Jasa, TOP CIO on Digital Implementation 2024 yang diberikan kepada M. Indharto Rusman selaku Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Patra Jasa, dan TOP IT Manager on Digital Implementation 2024 yang diberikan kepada VP Pengembangan Digital Patra Jasa, Ahmad Baihaki.

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis Patra Jasa, Indharto Rusman mengungkapkan bahwa ini menjadi motivasi Patra Jasa untuk terus mengembangkan inovasi dan mengimplementasikan teknologi dan digital di seluruh proses bisnis Perusahaan.

“Transformasi dan implementasi digital di proses bisnis sangat diperlukan untuk bisa menunjang bisnis Patra Jasa, sehingga dapat menciptakan nilai lebih bagi Patra Jasa, yang akan berdampak kepada masyarakat luas,” ungkap Indharto.

TOP Digital Awards merupakan Penghargaan tahunan di bidang IT, Telcom dan Teknologi Digital terbesar dan paling komprehensif di Indonesia yang tahun ini mengangkat tema: “Business Solutions, Generative AI & Cyber Security for Excellence Business and Services”, dengan penilaian secara obyektif dan independen yang diselenggarakan oleh Majalah IT Works.

Ajang TOP Digital Awards 2024 melibatkan proses penjurian dengan penilaian perusahaan (corporate rating) dan pengakuan atas keberhasilan dalam menerapkan serta berinovasi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau Solusi Digital pada tingkat nasional.

"Harapan kedepannya Patra Jasa akan terus berkomitmen dalam membangun citra dan reputasi serta terus berinovasi untuk mempermudah proses bisnis Perusahaan agar lebih efisien melalui Digitalisasi,” pungkas M Indharto Rusman Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis.