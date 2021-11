Puan Maharani Dorong Negara Gerakan Non-Blok Dukung Palestina Merdeka

jpnn.com, MADRID - Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak parlemen maupun pemerintah di negara Gerakan Non-Blok (GNB) mendukung kemerdekaan Palestina.

Hal ini disampaikan Puan saat berbicara di acara inagurasi pembentukan Parliamentary Network of Non-Aligned Movement (NAM) atau GNB yang diselenggarakan di Hotel Riu Plaza Espana, Madrid, Spanyol, Minggu (28/11) waktu setempat.

Kegiatan tersebut berlangsung di sela-sela Inter Parliamentary Union (IPU) General Assembly ke-143 di Madrid, Spanyol,.

Menurut Puan, semangat dan nilai GNB seperti kesetaraan yang diabadikan dalam Konferensi Bandung pada 1955 atau lebih 60 tahun yang lalu, masih relevan dalam konteks dinamika global saat ini.

“Adalah Presiden Soekarno yang kebetulan kakek saya bersama dengan para founding fathers lainnya yang memprakarsai gerakan ini. Perjuangan untuk melawan ketidakadilan dan ketimpangan memerlukan upaya bersama,” kata Puan saat berbicara dalam inaugural meeting of the Parliamentary Network of NAM.

Puan menyampaikan parlemen sebagai perpanjangan rakyat dapat berperan besar dan membawa kerja sama agar GNB dekat dengan masyarakat dan membawa komitmen internasional ke tingkat lokal.



“Melalui kerja sama tersebut, parlemen dapat mendorong pemerintah masing-masing untuk mempromosikan akses yang adil terhadap vaksin Covid-19,

Semangat Konferensi Bandung juga masih relevan untuk mengatasi berbagai tantangan global termasuk dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi dan pencapaian SDGs,” tuturnya.

Dalam forum ini, Puan juga menyatakan komitmennya mendukung kemerdekaan Palestina.