Puji Atta Halilintar, Aurel Hermansyah: Suamiku Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Atta Halilintar siaga menemani istrinya, Aurel Hermansyah yang tengah sakit.

Dia rela tidak tidur semalaman demi menjaga sang istri.

Hal tersebut terungkap dalam unggahan Aurel Hermansyah melalui akun miliknya di Instagram Story.

Aurel memperlihatkan Atta yang setia menemaninya dirawat di rumah.

"Suamiku yang luar biasa. Enggak tidur, ya sayang, semalaman," kata Aurel Hermansyah, Jumat (14/5).

Anak Anang Hermansyah itu lantas memuji perhatian Atta Halilintar.

Aurel Hermansyah menyebut sang suami merupakan pria terbaik.

"The best ini suami, I love you," ujarnya.