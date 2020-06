Pukul Mallorca, Real Madrid Kembali ke Puncak, Ada Gol Kontroversial Lagi

jpnn.com, MADRID - Real Madrid memetik kemenangan keempat dari empat pertandingan sejak La Liga restart di masa pandemi COVID-19.

Menjamu Mallorca di Estadio Alfredo Di Stefano, Madrid menang 2-0.

Dua gol El Real dicetak masing-masing oleh Vinicius Junior dan Sergio Ramos.

Gol pertama yang lahir dari Vinicius lahir pada menit ke-19.

5 - Vinícius Júnior has been involved in five goals in his last seven starts for @realmadriden in all competitions (3 goals, 2 assists), winning a penalty in the last matchday against Real Sociedad. Impact. pic.twitter.com/oFh7c1sATY — OptaJose (@OptaJose) June 24, 2020