Pukul West Ham United, Chelsea Gusur Tottenham Hotspur

jpnn.com, LONDON - Chelsea memenangi derbi London melawan West Ham United, pada laga pekan ke-14 Premier League di Stamford Bridge, Selasa (22/12) dini hari WIB.

Thiago Silva dan Tammy Abraham menjadi lakon, mengantarkan The Blues kembali ke jalur kemenangan. West Ham disikat 3-0.

Chelsea kembali ke jalur kemenangan setelah kalah di dua pertandingan terakhirnya dan tim besutan Frank Lampard itu melompat naik ke urutan kelima klasemen dengan koleksi 25 poin, menggusur Tottenham Hotspur ke urutan enam. Sedangkan West Ham (21) tertahan di posisi ke-10.

Silva membuka keunggulan Chelsea dalam sepuluh menit pertama pertandingan sebelum Abraham memborong dua gol dalam periode akhir.

Thiago Silva has scored more goals (2) than Willian has had shots on target in the Premier League this season (1).



Arsenal signed the wrong Brazilian. ???? pic.twitter.com/kWxDypZ4HQ — Squawka Football (@Squawka) December 21, 2020