Puluhan Ribu Siswa Ikuti Tryout Online UTBK Nasional Quipper

jpnn.com, JAKARTA - Quipper kembali menyelenggarakan tryout online ujian tulis berbasis komputer (UTBK) nasional secara gratis.

Sistem penilaian akan dihitung dengan item response theory (IRT) yang digunakan lembaga tes masuk perguruan tinggi (LTMPT).

Penilaian dengan IRT akan memberikan bobot nilai sesuai dengan tingkat kesulitan soal.

Mmakin banyak soal sulit yang dapat diselesaikan oleh siswa, kian tinggi pula nilai yang akan didapatkan.

Hasil tryout diharapkan bisa membantu para siswa mendapatkan gambaran (nilai) pelaksanaan UTBK-SBMPTN sebenarnya.

Pada pelaksanaan tryout online UTBK Nasional tahun sebelumnya, Quipper telah menyediakan tiga paket tryout sebagai bahan persiapan UTBK.

Siswa merasakan materi-materi try out yang diberikan sangat berkualitas dan hampir serupa dengan materi try out yang diberikan pada saat pelasanaan UTBK.

Oleh karena itu, tahun ini Quipper meluncurkan sepuluh paket tryout yang bisa dipilih oleh siswa dengan harga paket yang terjangkau.