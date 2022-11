Punya Logo dan Slogan Baru, DSF Siap Lakukan Transformasi

jpnn.com, JAKARTA - Dipo Star Finance secara resmi mengubah tampilan logo perusahaan menjadi brand DSF.

Selain logo, DSF juga mengusung slogan baru, yakni “Smart Way for Better Life”. Slogan itu menggambarkan identitas baru dan bertujuan untuk membawa perubahan positif.

Transformasi intu merupakan upaya DSF untuk memperkenalkan ke masyarakat sebagai perusahaan pembiayaan yang modern dan dinamis.

Presiden Direktur DSF Tetsuya Katori mengatakan logo terbaru ini mampu meningkatkan nilai jual produk hinggga menjadi kebanggaan bagi perusahaan dan para pelanggannya.

"Diusia perusahaan yang sudah mencapai angka 39 tahun ini, dan dalam situasi ini dibutuhkan segala sesuatu harus cepat diserap," kata Tetsuya dalam siaran persnya, Sabtu (12/11).

Selain memiliki banyak makna, pergantian logo itu akan menjadi identitas berbeda dengan perusahaan lain.

"Oleh karena itu tidak sedikit perusahaan yang memperhatikan peran logo, termasuk berani melakukan perubahan logo sesuai era dan perkembangan jaman," tegasnya.