Pupuk Indonesia Terapkan 5 Inisiatif Strategis untuk Hadapi 2021

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) menetapkan lima inisiatif strategis dimulai awal 2021 dalam rangka transformasi.

Menurut Direktur Utama Pupuk Indonesia Bakir Pasaman, perseroan menetapkan inisiatif tersebut sejalan dengan arahan dan Visi Misi BUMN.

Serta untuk mencapai visi menjadi perusahaan nasional berkelas dunia untuk nutrisi tanaman dan solusi pertanian berkelanjutan.

Lima inisiatif tersebut yakni Customer Centric Model, R&D and Innovation Driven, Excellence in Operation and Supply Chain, Feedstock Security and Optimization serta Sustainability and Circular Economy.

“Pupuk Indonesia bertekad menjadi perusahaan yang lebih fokus lagi terhadap pelanggan. Sejumlah program juga telah kami inisiasi untuk bisa lebih merangkul dan meningkatkan loyalitas konsumen, dalam hal ini para petani dan pelaku dunia pertanian," kata Bakir di sela RUPS RKAP 2021 dengan Kementerian BUMN, Jumat (29/1).

“Program ini sudah kami mulai sejak 2020, di antaranya adalah pengembangan Program Agro Solution dan juga program Customer Centric Model, untuk memperkenalkan petani kepada produk-produk retail kami," seru Bakir.

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Investasi Pupuk Indonesia Eko Taufik Wibowo menyatakan perusahaan akan meningkatkan pendapatan dari sektor komersil pada 2021, meningkatkan efisiensi dengan menekan biaya-biaya dan optimalisasi operasional pabrik.

Serta menjalankan proyek-proyek pengembangan seperti pabrik NPK PIM, pabrik katalis Merah Putih, persiapan pembangunan Pusri 3B, serta studi untuk pengembangan proyek pabrik pupuk dan methanol di Bintuni.