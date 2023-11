Pupuk Kaltim Berhasil Pertahankan Predikat World Class di Ajang APQO-IC 2023

jpnn.com, JAKARTA - Tim inovasi PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), meraih prestasi terbaik dalam ajang Asia Pacific Quality Organization International Conference (AQPO-IC) ke-28 di Kathmandu Nepal, pada 15-22 November 2023.

Pupuk Kaltim merupakan salah satu perusahaan perwakilan Indonesia, yang berkompetisi dengan 73 tim dari berbagai negara di Asia Pasifik.

Setiap tim mempresentasikan berbagai terobosan yang berhasil dicapai satu tahun terakhir, mulai dari efektivitas proses produksi, peningkatan performa perangkat pabrik, hingga jasa pelayanan dan perbaikan dengan nilai efisiensi yang terus meningkat.

Tahun ini sebanyak lima gugus inovasi berhasil membuktikan diri dengan menyabet penghargaan tertinggi predikat Four Stars (4 Stars), masing-masing PKM Maintex, GKM Metalist, GKM Lipat, PKM Kecubung Emas dan PKM Energize.

Dari gugus tersebut, Pupuk Kaltim juga berhasil meraih sejumlah predikat prestisius lainnya, di antaranya APQO International ACE Award Best Impact on Productivity yang diraih PKM Maintex, dan APQO International ACE AWARD Overall Best oleh PKM Energize.

Kemudian APQO-IC kategori International Best Practice Awards dengan predikat Gold, kategori Innovation Class Awards 2023 dengan predikat Star, serta kategori Global Performance Excellence Award (GPEA) 2023 dengan predikat World Class.

“Prestasi ini makin mengukuhkan Pupuk Kaltim sebagai salah satu industry leader tanah air, serta mampu mempertahankan predikat World Class melalui peningkatan performa Perusahaan, dengan mengedepankan inovasi serta efisiensi di segala bidang,” ujar Direktur Utama Pupuk Kaltim Budi Wahju Soesilo, Senin (27/11).

Tim inovasi Pupuk Kaltim secara rutin terlibat di ajang APQO guna mengukur efektivitas inovasi dalam mendukung komitmen perusahaan untuk peningkatan mutu produksi dan efisiensi secara berkesinambungan.